ترامب يدعم استمرار الحوار مع بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

ناقش الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء سبل استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، وكذلك تقديم مساعدات غذائية إلى بيونغ يانغ.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في بيان أصدرته اليوم إن "مون" تحدث هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي لمدة 35 دقيقة، حيث أطلعه على موقف سيول فيما يتعلق بالمقذوفات قصيرة المدى والأسلحة الموجهة التكتيكية التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم السبت الماضي، وهو ما وصفته وزارة الدفاع في سيول بأنه "تدريبات على الإطلاق والتوجيه". وعلى الرغم من اختبارات الأسلحة، قالت "كو" إن الرئيسين ناقشا سبل إبقاء بيونغ يانغ على مسار الحوار، واستئناف المحادثات النووية في أقرب وقت ممكن.وأضافت أن "مون" و"ترامب" اتفقا على أن التنسيق بين البلدين الحليفين في الاستجابة للاختبارات الأخيرة لكوريا الشمالية كان مناسبًا وفعالًا، كما عبر "مون" عن شكره للرسالة التي نشرها "ترامب" على تويتر بعد إطلاق المقذوفات، والتي حافظ فيها على دعمه للوصول إلى اتفاق مع كوريا الشمالية.وتبادل الرئيسان أيضا وجهات النظر حول التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن نقص الغذاء في كوريا الشمالية، حيث أكد "ترامب" أنه يدعم كوريا الجنوبية في تقديمها للمساعدات الغذائية الإنسانية إلى كوريا الشمالية، واصفًا ذلك بأنه خطوة إيجابية في الوقت المناسب. واتفق مع مون على التشاور عن كثب حول سبل الإعداد لزيارة الرئيس الأمريكي إلى سيول في المستقبل القريب.