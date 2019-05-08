طوكيو تعرب عن استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية حول قضية المختطفين

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أكدت اليابان من جديد استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية، لحل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.وفي مؤتمر صحفي عُقِد أمس الثلاثاء، أكد أمين مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" على جهود طوكيو لحل هذه المشكلة القديمة مع بيونغ يانغ، وقال إن طوكيو سوف تتصرف بطريقة جريئة وسريعة ولن تضيّع الفرصة، بالنظر إلى كبر سن عائلات الضحايا.كما قال إن موقف اليابان ما زال دون تغيير، حيث ستعمل على الوصول إلى حل شامل للقضايا الثنائية المعلقة، بما في ذلك قضية الاختطاف والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتطبيع العلاقات على أساس إعلان بيونغ يانغ الذي تم توقيعه خلال القمة الأولى بين البلدين في عام 2002.وردا على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس الاثنين، والتي قال فيها إنه سيدفع من أجل عقد قمة غير مشروطة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قال "سوغا" إن "آبيه" أوضح إرادته لكسر حالة عدم الثقة المتبادلة بين البلدين.