السفير الكوري الجديد لدى طوكيو يتعهد ببذل جهود لتحسين العلاقات مع اليابان

تعهد المبعوث الدبلوماسي الكوري الجنوبي الجديد إلى اليابان ببذل أقصى الجهود لتحسين العلاقات بين البلدين.وفي مقابلة مع الصحفيين في وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، أعلن النائب الثاني لمدير مكتب الأمن القومي "نام كوان بيو" عن خططه ورؤاه لمنصبه الجديد كسفير لسيول لدى طوكيو، حيث قال إنه على الرغم من أنه لا يمكن محو الإرث التاريخي المشترك الذي تجب معالجته بشكل صحيح، فإنه يشعر بالأسف لأن هذه القضايا تؤثر سلبًا على جهود التعاون العملي بين البلدين.وأشار إلى أن الحكومة الكورية تعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع طوكيو، وقال إنه يأمل في أن يتغلب البلدان على الصعوبات الحالية بناء على الاحترام والتفاهم المتبادلين.كما تعهد السفير الكوري ببذل جهود لتحسين العلاقات الثنائية من خلال الأحداث والفعاليات الدولية، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين في أوساكا المقرر عقدها في يونيو، وأولمبياد طوكيو لعام 2020.ومن ناحية أخرى، صرح مسؤول في وزارة الخارجية بأنه إذا عُقدت قمة بين سيول وطوكيو على هامش قمة العشرين، فسيؤدي ذلك إلى بناء زخم لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، موضحا أن المناقشات والمراجعات ذات الصلة جارية بالفعل بين البلدين.