سيول وموسكو تناقشان قضايا شبه الجزيرة الكورية

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أجرى نائبا المبعوثين النوويين لكل من كوريا الجنوبية وروسيا محادثات أمس الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "جونغ يون دوو" رئيس مكتب الشؤون النووية بالوزارة قد التقى بالسفير الروسي المتجول "أوليغ بورميستروف" ونائب وزير الخارجية "إيغور مورغولوف" في موسكو.وقالت الوزارة إن "جونغ"، الذي يشغل أيضا منصب نائب المبعوث النووي لكوريا الجنوبية، أجرى محادثات مع "بورميستروف" على مأدبة غداء، كما ناقش الأوضاع مع نائب وزير الخارجية الروسي، حيث أكد الجانبان من جديد على هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة السلام الدائم في المنطقة.كما اتفقا أيضًا على ضرورة تركيز الجهود نحو استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على زخم الحوار.وقالت الوزارة إن موسكو أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها سيول لتحقيق تقدم في العلاقات بين الكوريتين، وأعربت عن دعمها للدور الذي تقوم به سيول في معالجة قضايا شبه الجزيرة الكورية.