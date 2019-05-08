انخفاض فائض الحساب الجاري الكوري إلى أقل مستوياته منذ 7 أعوام

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وصل فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى أقل مستوياته منذ 7 سنوات، في الربع الأول من عام 2019، وسط تراجع العديد من الصادرات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 11.2 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.ويعد هذا أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2012، عندما سجل الفائض 10.9 مليار دولار.ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض فائض حساب البضائع الذي سجل 19.6 مليار دولار في الفترة بين يناير ومارس، وهو أقل مستوى له منذ الربع الأول من عام 2014.كما انخفضت صادرات البلاد بنسبة 8.4% في الربع الأول على أساس سنوي، لتسجل 137.5 مليار دولار. ويمثل هذا أول انخفاض ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2016.وبذلك يكون الحساب الجاري الكوري قد سجل فائضًا لمدة 83 شهرًا على التوالي في مارس، وقد انخفض بنسبة طفيفة إلى 4.8 مليار دولار، من قيمته في العام السابق التي بلغت 5.1 مليار دولار.