ترامب يدعم اقتراح سيول بتقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للمساعدات الغذائية التي يحتمل إرسالها لكوريا الشمالية، في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الكوري مون جيه إين.وخلال المكالمة التي استمرت لمدة 35 دقيقة، أطلع مون ترامب على موقف حكومته من المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي.كما تبادل الرئيسان الآراء حول تقرير مشترك صدر عن برنامج الغذاء ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية "فاو"، يفيد بأن 10 ملايين مواطن في كوريا الشمالية في حاجة ماسة إلى الغذاء.ويعتزم ترامب زيارة منطقة شمال شرق آسيا في أواخر شهر مايو الجاري.