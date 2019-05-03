الصليب الأحمر يقدم مضخات المياه إلى كوريا الشمالية

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قرر الصليب الأحمر الدولي إرسال مضخات مياه إلى المناطق المتضررة من الجفاف في كوريا الشمالية، للمساعدة في تخفيف نقص الغذاء في البلاد.وصرح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم الاثنين الماضي بأنه وضع خطة عمل طارئة لتوفير 15 مضخة متنقلة لمياه الري لحالات الطوارئ.وقال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إنه سينفق حوالي 77 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل 88 مليون وون كوري، لنشر وتشغيل المضخات لمدة 3 أشهر، لمساعدة الكوريين الشماليين المعرضين لخطر الجفاف الشديد ونقص الغذاء.وسيتم نشر مضخات المياه في مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، التي تقع في الجزء الغربي من كوريا الشمالية، وسوف يستفيد منها نحو 330 ألفًا من المواطنين الكوريين الشماليين.