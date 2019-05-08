وزير التوحيد الكوري الجنوبي يزور مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

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زار وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة "كيسونغ" الحدودية في كوريا الشمالية، وهي أول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ توليه منصبه في الشهر الماضي.وقالت الوزارة إن "كيم" دخل إلى الشمال من خلال مكتب التنقل في الجانب الغربي من الحدود في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.ويعتزم الوزير الاجتماع مع المسؤولين الجنوبيين العاملين في المكتب المشترك، قبل عودته إلى سيول بعد ظهر اليوم.وقال مسؤول في الوزارة إن "كيم" لا يخطط للاجتماع مع الجانب الكوري الشمالي خلال هذه الزيارة.الجدير بالذكر أن المكتب المشترك تم تأسيسه في سبتمبر الماضي ليعمل كحلقة وصل وقناة تواصل بين الكوريتين بهدف تحسين العلاقات بين الجانبين وتخفيف التوتر العسكري عبر الحدود.