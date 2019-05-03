المبعوث الأمريكي الخاص لسياسات كوريا الشمالية يبدأ زيارة إلى سيول

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من المنتظر أن يصل إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم، "ستيفن بيغون" المبعوث الخاص بشأن السياسات تجاه كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يتلقي بعدد من كبار المسؤولين ذوي العلاقة بقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية من أجل بحث سبل إحياء الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وخلال اجتماع فريقي العمل الكوري الجنوبي والأمريكي، سيتم تناول مسألة نقص الغذاء في كوريا الشمالية بشكل مكثف، إلى جانب تحليل نوايا كوريا الشمالية من إطلاقها مقذوفات قصيرة المدى مؤخرا.وكانت بعض المراكز البحثية الأمريكية قد دعت إلى تقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية، إلا أن إطلاق قذائف بواسطة بيونغ يانغ يوم السبت الماضي جعل الرأي العام الأمريكي أكثر برودة في هذا الشأن، وتعززت في المقابل الآراء المتشددة التي تدعو إلى زيادة العقوبات على كوريا الشمالية، ليس فقط داخل الحزب الديمقراطي المعارض، بل وأيضا داخل الحزب الجمهوري الحاكم، وهو ما يمثل عبئا على سياسة حكومة ترامب تجاه كوريا الشمالية.