انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم اليوم

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بدأت في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء انتخابات اختيار زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم، حيث رشح النواب "لي إين يونغ" و"نوه اونغ ريه" و"كيم تيه نيون" أنفسهم لهذا المنصب، وكلهم نواب برلمانيون للمرة الثالثة، وذلك من أجل تولي مسؤولية الاستراتيجيات البرلمانية للحزب الحاكم خلال العام المتبقي من الدورة البرلمانية العشرين.ويجب على المرشح الحصول على موافقة 65 نائبا على الأقل من إجمالي 128 نائبا تابعا للحزب الديمقراطي، حتى يتم انتخابه للمنصب.وفي حالة عدم فوز أي مرشح بالأغلبية في الدورة الأولى، يتم انتخاب الفائز من بين المرشحيْن اللذين احتلا المركزين الأول والثاني في الدورة الأولى.ومن المنتظر بعد انتهاء عملية انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الحاكم، أن يسعى الفائز في الانتخابات لإيجاد سبل للحوار بين المعسكرين الحاكم والمعارض في ظل التوتر المتصاعد بينهما حول التصديق على عدد من مشروعات القوانين عبر المسار السريع، خاصة مشروعات قوانين إصلاح نظام الانتخابات، وإنشاء جهاز للتحقيق في جرائم كبار المسؤولين الحكوميين.