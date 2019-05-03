توسيع التعاون بين كوريا والإكوادور في المرور والطاقة

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عقد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" سلسلة من المباحثات أمس مع كل من رئيس الإكوادور "لينين مويرينو" ونائبه "أوتو سونين أولسنير" في قصر الرئاسة في مدينة كيتو عاصمة الإكوادور، حيث تم الاتفاق على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات البني التحتية للمرور والطاقة الجديدة والمتجددة.الجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء كوري إلى الإكوادور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1962.وقد طلب رئيس الوزراء لي في المحادثات الموسعة مع نائب رئيس الإكوادور تقديم الدعم من قبل حكومة الإكوادور للمؤسسة الكورية للمطارات للفوز بمشروع إدارة مطار "مانتا"، بقيمة مائتي مليون دولار.من جانبه أعرب نائب رئيس الإكوادور عن شكره للمؤسسة الكورية للتقدم بطلب المشاركة في المشروع، وقال إنه يتمنى أن تسهم الشركات الكورية في قطاعي اللوجستيات والمطارات في الإكوادور من خلال هذا المشروع، وأن يزور المزيد من السياح الكوريين بلاده، مما سيساعد على تقدم صناعة السياحة هناك.بالإضافة إلى ذلك ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة. وقال "أولسنير" إنه يريد أن تساعد كوريا على زيادة نسبة الطاقة النظيفة في بلاده، حيث إنه مهتم بتحويل الحافلات العامة وسيارات الأجرة إلى عربات كهربائية.يذكر أن الطرفين أبرما أيضا مذكرات للتفاهم في مجالات "التعاون في الطاقة ومشروع للكهرباء"، و"التعاون في التجارة والاستثمار وتعزيز التبادلات التجارية"، و"التعاون في الأمن البحري"، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي البني التحتية وإدارة المرور.