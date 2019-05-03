سفينة تحمل شحنة من الفحم الكوري الشمالي تنتظر في المياه الدولية

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم إن السفينة "دونغ تان" التي تحمل شحنة من الفحم الكوري الشمالي، قد ظلت منتظرة في المياه الدولية لمدة أسبوع تقريبا بعد أن كانت قد واجهت رفضا لدخولها ميناء في ماليزيا.وأوضح التقرير أنه تم التأكد من هذا بواسطة نظام متابعة السفن "مارين ترافيك"، مشيرا إلى أن السفينة وصلت إلى المياه الدولية في خليج سنغافوره على بعد حوالي 9 كيلومترات إلى الشرق من ماليزيا.وقال التقرير إن السفينة ظلت متوقفة في نفس المكان لحوالي أسبوع، مشيرا إلى أنها تحمل 26.5 ألف طن من الفحم الكوري الشمالي، بقيمة تبلغ حوالي 3 ملايين دولار، بعد أن تسلمتها من السفينة الكورية الشمالية "وايز اونيست" يوم الثالث عشر من الشهر الماضي.وبعد أن رفضت السلطات الماليزية منح السفينة إذنا لدخول ميناء "كيمامان"، غادرت المياه الماليزية يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي.ورغم أن السفينة أبلغت بأن مقصدها الأخير هو ميناء "بالاك بابان" في إندونسيا، الذي تسلمت فيه الفحم الكوري الشمالي أول مرة، إلا أنها لم تنتقل إلى مقصدها بعد.