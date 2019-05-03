52 % من الكوريين يؤيدون سياسة حكومة مون تجاه كوريا الشمالية

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أظهر استطلاع للرأي تقييما إيجابيا بشأن سياسات حكومة الرئيس "مون جيه إين" تجاه كوريا الشمالية، وذلك قبل أيام على إتمام حكومة مون عامين منذ انطلاقها.وأجرت شركة بحوث استطلاعات الرأي "ريال متر" استطلاعا للرأي على 505 من المواطنين البالغين في مختلف أرجاء البلاد أمس، حيث أجاب 52% منهم بأن سياسات حكومة الرئيس مون تجاه كوريا الشمالية جيدة، بينما أجاب 45% منهم بأنها غير جيدة، وأجاب 3 % منهم بأنه لا يعرفون شيئا عنها.وقالت الشركة إن الفرق بين الموافقة القوية بـ28.5 % والرفض القوي بـ29.1 % غير كبير، مشيرة إلى أنه جاء نتيجة للتأثير السلبي لإطلاق كوريا الشمالية مقذوفات قصيرة المدى في بحر الشرق قبل أيام.وظهرت الآراء الإيجابية خاصة بين مؤيدي الحزب الديقمراطي الحاكم وحزب العدالة المعارض الصغير وفئة التقدميين، بينما ظهرت الآراء السلبية بشكل خاصة بين مؤيدي حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.