اكتشاف دببة سوداء آسيوية في المنطقة منزوعة السلاح

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تم التأكد من وجود عدد من الدببة السوداء الآسيوية، المعرضة لخطر الاندثار، في المنطقة منزوعة السلاح.وصرحت وزارة البيئة والمعهد الوطني للنظم البيولوجية بأنه تم في شهر أكتوبر من العام الماضي، التقاط صور لدب واحد من هذا النوع بواسطة جهاز أوتوماتيكي لبحث النظم البيولوجية، مركب في شرق المنطقة منزوعة السلاح. وقد وصلت الصور إلى المعهد الوطني للنظم البيولوجية في شهر مارس من هذا العام بعد المرور بمراجعة أمنية بواسطة أقرب وحدة عسكرية، وبالتالي تم التأكد أخيرا من وجود دببة سوداء آسيوية هناك.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير دب حي في تلك المنطقة على بعد 5 أمتار فقط.واعتمادا على حجم الدب الذي تم التقاط صوره، يقدر أن عمره يبلغ حوالي 8 أو 9 أشهر، ووزنه يتراوح بين 25 و35 كيلوغراما، وكان ينتقل نحو مكان ما عبورا لجدول مائي.وطبقا لفريق بحث في المعهد الوطني، فعادة ما تضع الدبة جروا واحدا أو اثنين في المرة الواحدة، وهو ما يعني احتمال وجود أخ لهذا الدب.ويشار إلى أن الدببة السوداء الآسيوية معرضة لخطر الاندثار نتيجة لانخفاض عددها بسبب اصطيادها السري في فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.وقد اختارت وزارة البيئة الكورية الدببة ضمن الفئة الأولى من الحيونات البرية المعرضة لخطر الاندثار في عام 1998 وظلت تعمل على مشروع إحيائها.ونتيجة لهذا المشروع زاد عددها ليبلغ 61 الآن، بعد أن كان 5 فقط في عام 2001، وكلها تعيش حاليا في جبلي "جيري" و"سودو".