فرض عقوبات مشددة على إدخال الماشية بشكل غير شرعي

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طرح الحزب الحاكم والحكومة الكورية خطة طوارئ أمس من أجل منع دخول مرض حمى الخنازير الإفريقية إلى البلاد، والذي انتشر مؤخرا في الصين.وقرر الطرفان رفع مستوى الغرامة من 100 ألف وون حاليا إلى 10 ملايين وون بحد أقصى على الذين يدخلون الماشية بشكل غير شرعي إلى البلاد، وذلك من أجل منع دخول مرض حمى الخنازير الإفريقية.تجدر الإشارة إلى أن نسبة الوفاة الناتجة عن هذا المرض تبلغ 100% رغم أنه غير منقول إلى الإنسان.وطبقا لهذه الخطة، يتم فرض غرامة تبلغ 5 ملايين وون في حالة إدخال لحوم الخنازير والمواد المعلبة منها من الدول التي ينتشر فيها المرض.بالإضافة إلى ذلك، تنوي الحكومة الكورية إصدار إنذار بدرجة "خطر"، وهو أعلى مستوى من الإنذار في الأزمات، وذلك في حالة اكتشاف إصابة بحمى الخنازير الافريقية، إلى جانب تشغيل مركز للتعامل مع الكوارث.كما قررت حظر إعادة استخدام الأطعمة المتبقية في إطعام الخنازير في مزارع تربية الخنازير ودعم إنشاء الأسوار التي تمنع الخنازير البرية من اختراق بيوت المزارعين.