كوريا وأمريكا تطوران معا حمولة خاصة لسفن الهبوط على سطح القمر

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من المتوقع أن تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتطوير حمولة خاصة لسفن الهبوط على سطح القمر بشكل مشترك.وصرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس بأن المعهد الكوري لدراسات الفلك، والهيئة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، ناسا، قد أقاما مراسم لتوقيع اتفاق على التطوير المشترك للحمولة الخاصة لسفن الهبوط على سطح القمر بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وتنوي ناسا تنفيذ مهام لبحث سطح القمر والبيئة المحيطة به من خلال إطلاق 9 سفن فضائية بالترتيب بدءا من العام القادم من أجل هدف هبوط رائد فضائي في القمر في عام 2024.ومن المقرر أن تقوم شركة أمريكية بإنتاج الأجهزة الرئيسية للسفن بينما ستقود ناسا عملية إنتاج الحمولات بالتعاون مع فريق بحثي كوري.ويتضمن الاتفاق تكوين فريق عمل يتشارك المعارف ذات الصلة بمشاركة باحثين من الطرفين لتطوير الحمولة.وبهذه المناسبة قال "تشيه وون هو" المنسق السياسي للبحوث العامة الكبرى في الوزارة الكورية إن الحكومة تخطط للمشاركة الفعالة في مشروعات استكشاف الفضاء الدولية المشتركة إلى جانب زيادة الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء.