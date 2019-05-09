استقالة زعيم التكتل البرلماني لحزب الإصلاح بسبب الخلافات الداخلية في الحزب

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أعرب "كيم كوان يونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض، عن عزمه التنحي من منصبه وسط الخلافات الداخلية في الحزب حول تعيين البرلمان لمجموعة من مشروعات قوانين الإصلاح عبر المسار السريع.وأعلن "كيم" عن نيته الاستقالة في اجتماع عام للحزب عُقِد أمس الأربعاء، حيث قال إنه سيتحمل جميع المسؤوليات عن الألم والصعوبات التي واجهها الحزب وأعضاؤه في عملية المسار السريع.كما أشار إلى أنه سيبقى في منصبه حتى يتم انتخاب من يخلفه يوم الأربعاء القادم، وتعهد بأن يحل الحزب صراعاته الداخلية ويسعى إلى الوحدة والإصلاح على أساس روحه التأسيسية.وقال "كيم" إن نواب الحزب وافقوا بالإجماع على عدم السعي للتحالف أو الاندماج مع أي أحزاب أخرى، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، قبل الانتخابات العامة في العام القادم.