انتخاب النائب لي إين يونغ زعيمًا للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم

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تم انتخاب "لي إين يونغ"، النائب البرلماني لثلاث فترات، كزعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم.وقد حصل "لي" على 76 صوتًا في انتخابات الإعادة التي أجريت أمس الأربعاء بحضور 125من نواب الحزب، متغلبًا على النائب "كيم تيه نيون" الذي حصل على 49 صوتًا.وفي الانتخابات الثلاثية السابقة، حصل لي على 54 صوتًا مقابل 37 صوتًا لـ "كيم"، في حين حصل النائب "نون وونغ ريه" على 34 صوتًا.وبعد فوزه، تعهَّد "لي" بجعل الحزب الديمقراطي أقوى ويتميز بالتنوع والتسامح والديناميكية، مع الحفاظ على هويته الإصلاحية.ووعد النائب البالغ من العمر 54 عامًا بزيادة الوحدة الداخلية إلى أقصى حد، وقيادة الحزب للفوز في الانتخابات العامة في العام القادم.الجدير بالذكر أن "لي" عمل سابقًا كعضو في الهيئة العليا للحزب، وانتُخِب نائبًا عن حي "غورو" في سيول لثلاث فترات في البرلمان.