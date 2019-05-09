تركيا ترفع التدابير الوقائية عن واردات الصلب الكورية الجنوبية

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رفعت تركيا التدابير الوقائية المؤقتة المفروضة على واردات الصلب من كوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى.ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية، كشفت وزارة الجمارك والتجارة التركية عن القرار في الجريدة الرسمية أول من أمس الثلاثاء.وكانت الحكومة التركية قد نفذت منذ أكتوبر الماضي عدة تدابير وقائية على خمسة من واردات الصلب، وسط مخاوف من الآثار السلبية الناجمة عن تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ضد واردات الصلب التركية.وبموجب تلك الإجراءات، تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات التي تزيد عن متوسط حجم الاستيراد بين عامي 2015 و2017.ويشار إلى أن كوريا الجنوبية قد صدرت 818 ألف طن من منتجات الصلب بقيمة 850 مليون دولار إلى تركيا في العام الماضي.