واشنطن تؤكد أنها لن تعترض على إرسال مساعدات غذائية إلى كوريا الشمالية

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قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة "لن تتدخل" إذا قررت كوريا الجنوبية إرسال مساعدات غذائية إلى كوريا الشمالية.وأدلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "سارا ساندرز" بهذه التصريحات للصحفيين عندما سُئِلت عما إذا كان "ترامب" يوافق على إرسال مساعدات إلى كوريا الشمالية، رغم إطلاقها مقذوفات يوم السبت الماضي.وقالت ساندرز إن الولايات المتحدة ستواصل حملة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية، وأنها ما زالت تركز على نزع السلاح النووي، ولكن إذا قررت كوريا الجنوبية المضي قدمًا في تقديم مساعدات إنسانية، فإن البيت الأبيض "لن يتدخل" في ذلك.وتأتي تعليقات البيت الأبيض في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس الثلاثاء، حيث عبر الرئيسان عن دعمهما لإرسال مساعدات غذائية إنسانية إلى كوريا الشمالية.