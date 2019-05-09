وزير الدفاع الأمريكي يقول إن المقذوفات الكورية الشمالية كانت صواريخ

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وصف القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم السبت الماضي بأنها "صواريخ وقذائف".وفي حديثه أمام جلسة استماع في الكونغرس أمس الأربعاء، قال "شاناهان" إن رئيس الأركان المشتركة الجنرال "جوزيف دانفورد" اتصل به واستخدم نفس الألفاظ لوصف المقذوفات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها البنتاغون عن تفاصيل حول ما أطلقته كوريا الشمالية يوم السبت الماضي قبالة ساحلها الشرقي.ويتناقض هذا الوصف مع التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الكوري "آن كيو باك" يوم الثلاثاء الماضي، الذي أبلغ الصحفيين بأن المقذوفات لا يبدو أنها صواريخ قصيرة المدى.لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحليل عمليات الإطلاق بصورة كاملة.