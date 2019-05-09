التحقيق مع نائب وزير العدل السابق في قضية الفضيحة الجنسية

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من المقرر أن يمثُل نائب وزير العدل السابق "كيم هاك إيوي" أمام النيابة، للتحقيق في اتهامات موجهة ضده بأنه تلقى رشاوى جنسية من أحد المقاولين العقاريين.وسيقوم فريق الادعاء الخاص المكلف بالقضية المثيرة للجدل باستجواب "كيم" صباح اليوم الخميس.وقد تولى "كيم" منصبه في مارس عام 2013 كنائب لوزير العدل، لكنه استقال بعد 6 أيام فقط وسط مزاعم بأنه شارك في حفلة جنسية استضافها المقاول العقاري "يون جونغ تشون" في فيلا يمتلكها في "وان جو".وقد تم التحقيق مع "كيم" في عاميْ 2013 و2014 بسبب الشكوك في تورطه، ولكن تمت تبرئته من جميع التهم بسبب نقص الأدلة.ويقال إن الادعاء ينظر في استجواب "كيم" و"يون" في وقت واحد في نفس الغرفة بشأن تلك الاتهامات.