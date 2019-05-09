القبض على موظف في شركة سام سونغ بيولوجيكس بسبب التدمير المزعوم للأدلة

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ألقت النيابة العامة أمس الأربعاء القبض على موظف في شركة "سام سونغ بيولوجيكس"، حيث يتهم بتورطه في تدمير الأدلة المتعلقة بقضية الاحتيال المحاسبي للشركة.ووافقت محكمة منطقة سيول المركزية على طلب الادعاء بإصدار مذكرة توقيف بحق الموظف، المعروف بلقبه العائلي "آن"، أمس الأربعاء، وقالت إن معظم الاتهامات الموجهة ضده قد ثبتت مع وجود خطر قيام المتهم بالفرار.وقد تم احتجاز "آن" منذ يوم الأحد الماضي بتهمة تدمير الأدلة.كما داهمت النيابة مقر الشركة العملاقة في إنتشون أول من أمس الثلاثاء، وصادرت جهاز خادم مشترك وأجهزة كمبيوتر كانت مخبَّأة تحت الأرض في مصنع للشركة.ويتهم "آن" بأنه المسؤول عن إخفاء الخادم قبل التحقيق الذي تجريه النيابة حول الشركة.