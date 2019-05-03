أول تجربة لتسير حافلة ذاتية القيادة من الجيل الخامس في جيجو

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أجريت تجربة لتسيير حافلة ذاتية القيادة على الطرق العادية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس في جزيرة "جيجو" لأول مرة في البلاد.وأجرت شركة "كيه تي" تجربة تسيير الحافلة ذاتية القيادة التي تستوعب 45 راكبا، لمسافة 7 كيلومترات على طريق "السلام" في جزيرة "جيجو" والمزود بشبكة الجيل الخامس.وجرت هذه التجربة في مستوى القيادة الذاتية بشرط تدخل سائق عند الضرورة، حيث أظهرت الحافلة وظيفة الحفاظ على مسافة معينة بين السيارات، ووظيفة تشارك المعلومات مع السيارات الأخرى، إلى جانب استقبال الوسائط المتعددة من قنوات عديدة ذات وضوح عالٍ، على مستوى "إتش دي".وكانت شركة "إل جي يو بلوس" قد كشفت في شهر مارس الماضي عن سيارة ذاتية القيادة في سيول، إلا أن تسيير حافلة كبيرة بتقنية القيادة الذاتية جاءت لأول مرة.