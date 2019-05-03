نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين تصل إلى 48,9 %

Photo : KBS News

أجرت هيئة كي بي إس استطلاعا للرأي بمناسبة مرور عامين على تولي الرئيس "مون جيه إين" الرئاسة، حيث تبين أن نسبة الذين يؤيدون سياساته في إدارة الشؤون الوطنية، البالغة 48.9%، تتجاوز نسبة المعترضين البالغة 46.5%.واتضح أيضا من خلال مقارنة نتائج هذا الاستطلاع مع نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي كانت "كي بي إس" قد أجرتها سابقا، أن الفرق بين النسبتين قد دخل في نطاق الخطأ لأول مرة، وانخفضت نسبة التقييم الإيجابي بحوالي 35 نقطة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.ومن بين أكثر المجالات التي قال المشاركون أن الرئيس قد أجادها: "العلاقات بين الكوريتين والدبلوماسية"، حيث جاءت في المركز الأول بنسبة 32%، وتلتها الإجابة بـ"لا أعرف" في المركز الثاني بنسبة 26%.وحول المجالات التي يتوجب عليه إجادتها في المستقبل، جاء "إيجاد فرص عمل" في المركز الأول بنسبة 32%، ثم "إصلاحات هيكل الشركات الكبرى والتخلص من أعمال الفساد والتعامل مع مشاكل العقارات والرفاهية".وحول الصراعات بين الحزب الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بشأن تناول التصديق على مشروعات القوانين في البرلمان عبر المسار السريع، أجاب 45.5% منهم بأن المسؤولية الأكبر عنها تقع على عاتق حزب كوريا الحرة المعارض، بينما أجاب 27.3 % منهم بأنها مسؤولية الحزب الديمقراطي الحاكم.وحول التوقعات لمستقبل الاقتصاد الكوري، قال 14% منهم إنهم متفائلون، بينما أجاب 52% منهم بأنهم متشائمون.يذكر أن الاستطلاع شمل ألف مواطن كوري بالغ، وأجري باستخدام الهواتف السلكية واللاسلكية خلال يومي السابع والثامن من شهر مايو الجاري.