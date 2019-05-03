توتنهام يحقق فوزا غير متوقع

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حقق فريق "توتنهام" الإنجليزي لكرة القدم فوزا غير متوقع على منافسه "أياكس" في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوربا، ومن ثم، سيتمكن اللاعب الكوري "سون هونغ مين" الذي يلعب حاليا في فريق توتنهام، من المشاركة في المباراة النهائية.وفي المباراة التي أقيمت في العاصمة الهولندية أمستردام، سجل فريق "أياكس" هدفين في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب "لوكاس مورا" ثلاثة أهداف متتالية لتنقلب نتيجة المباراة لصالح توتنهام.وبهذا تعادل توتنهام مع أياكس بثلاثة لكل منهما إجماليا في الدورتين الأولى والثانية، إلا أنه تأهل للمباراة النهائية لإحرازه أهدافا أكثر كضيف، وبالتالي سيواجه فريق "ليفربول"، مما سيسمح للاعب الكوري " سون هونغ مين" بالمشاركة في المباراة النهائية لأول مرة بالنسبة للاعب كوري، منذ مشاركة اللاعب الكوري بارك جي سونغ قبل ثماني سنوات.