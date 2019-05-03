انعقاد الاجتماع الأمني الكوري الأمريكي الياباني في سيول

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بدأت اليوم في مقر وزارة الدفاع في سيول أعمال الدورة الـ11 للاجتماع الأمني السنوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى في مجالات الدبلوماسية والأمن من الدول الثلاث.ويشارك من الجانب الكوري في دورة هذا العام عدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، برئاسة "جونغ سوك هوان" مدير إدارة السياسات في وزارة الدفاع، ومن الجانب الأمريكي "راندال شرايفر" مساعد نائب وزير الدفاع للشؤون الأمنية في منطقة الهند والمحيط الهادئ، و"ماك نيبر" القائم بأعمال مساعد نائب وزير الخارجية والمسؤول عن مختلف القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، بينما شارك من الجانب الياباني "إيشيكاوى داكيشي" نائب مدير إدارة السياسات في وزارة الدفاع اليابانية.وتناقش الدول الثلاث في الاجتماعات سبل التعاون المشترك لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. كما ستتقاسم المعلومات حول الأوضاع الأمنية في المنطقة إلى جانب تقييم المقذوفات قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخرا. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات الامنية حتى وقت متأخر من اليوم، حيث سيتم عقد اجتماع ثنائي بين الدول الثلاث ثم اجتماع ثلاثي بالترتيب.