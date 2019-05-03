إفطار عمل بين بيغون ولي دو هون

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عقد " ستيفن بيغون" المبعوث الخاص للقضية الكورية الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، إفطار عمل مع نظيره الكوري "لي دو هون"، صباح اليوم الخميس.وكان "بيغون" قد وصل إلى سيول أمس.وخلال اجتماع الإفطار تبادل "بيغون" مع "لي" الآراء حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك خطة كوريا الجنوبية لتقديم مساعدات غذائية إلى كوريا الشمالية، والمقذوفات قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم السبت الماضي.كما التقى بيغون بعد ذلك بعدد من الخبراء المحليين في القضية الكورية الشمالية لتبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يزور بيغون خلال فترة إقامته في كوريا، المكتب الرئاسي للالتقاء بـ"جونغ أوي يونغ" مدير مكتب الامن القومي، أو نائبه "لي هيون جونغ".وفي يوم الغد الجمعة، سيلتقي المسؤول الأمريكي مجددا مع نظيره الكوري "لي" من أجل إجراء مشاورات، ثم يترأس اجتماع لفريق العمل الخاص بنزع الأسلحة النووية والعلاقات بين الكوريتين. وفي اجتماع فريق العمل، من المتوقع أن تجري مناقشة القضايا الرئيسية في العلاقات بين الكوريتين، بما في ذلك زيارة رجال أعمال كوريون جنوبيون إلى مجمع "كيسونغ" الصناعي في كوريا الشمالية، ومسألة تقديم مساعدات غذائية إلى كوريا الشمالية.بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يتلقي بيغون أيضا بوزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" ووزير التوحيد "كيم يون تشول".تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي انتهت دون نتائج في أواخر شهر فبراير الماضي في مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام.