رصد طائرتي دورية روسيتين في المنطقة الكورية للدفاع الجوي

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تم رصد طائرتي دورية روسيتين من طراز "تي يو - 142" داخل المنطقة الكورية الجنوبية للدفاع الجوي، في جنوب جزيرة جيجو، يوم الثالث من هذا الشهر، وبالتالي قامت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية للتصدي لهما.وصرح مسؤول في الجيش الكوري بأن الطائرتين العسكريتين الروسيتين دخلتا المنطقة الكورية يوم الثالث من هذا الشهر، ومن ثم انطلق عدد من الطائرات المقاتلة الكورية، بما فيها طائرات مقاتلة من طراز "إف - 15 كيه" للتصدي لهما، وأضاف أن الطائرتين الروسيتين أوضحتا الغرض من الطيران في المنطقة عبر الاتصال مع الجانب الكوري، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية.لكن المسؤول لم يوضح بعض التفاصيل الأخرى، مثل عدد مرات دخول الطائرتين ووقت بقائهما في المنطقة الجوية الكورية.ومن المعتقد أن هاتين الطائرتين كانتا تشاركان في المناورات العسكرية الصينية الروسية المشتركة التي جرت جوا وبحرا في منطقة "تشينغ داو" في مقاطعة "سان دونغ" الصينية مؤخرا.يذكر أن طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية 4 مرات في يوم واحد في شهر يوليو من العام الماضي، ومن ثم استدعت الحكومة الكورية الملحق الدبلوماسي في السفارة الصينية لدى سيول احتجاجا على ذلك.