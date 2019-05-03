الزعيم الجديد للتكتل البرلماني للحزب الحاكم يلتقي بمسؤولي المعسكر المعارض

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ترأس "لي إين يونغ" الزعيم الجديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم، أول اجتماع لتنسيق السياسات في الحزب اليوم، حيث أكد على "سياسة الإصغاء".وصرح "لي"، الذي سيعقد أول اجتماع مع "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بعد ظهر اليوم، بأنه سيستمع إلى آراء الحزب المعارض أولا، وسيتبادل الآراء بقلب مفتوح من أجل تطبيع أعمال البرلمان.ومن جانبها أعربت "نا كيونغ وان" عن أمنياتها في أن يتيح اجتماعها مع "لي" فرصة لإعادة البرلمان إلى مسار رعاية معيشة المواطنين.ومن المقرر أن يتلقي "لي" مع نظرائه في أحزاب الإصلاح والمستقبل والسلام والعدالة المعارضة الأخرى بالترتيب اليوم أيضا.وقال "جو جونغ شيك" رئيس لجنة السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم إن التعامل السريع مع مشروع قانون الميزانية الإضافية يمثل أساسا لحل شؤون معيشة المواطنين، وحث مجددا حزب كوريا الحرة المعارض على التعاون الإيجابي في تطبيع أعمال البرلمان دون شروط.كما طلب "كيم كوان يونغ" زعيم التكتل البرلماني عن حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير من "لي" إجراء مناقشات بناءة مع حزب كوريا الحرة المعارض، حتى يتم تحقيق توافق بشأن إصلاح نظام الانتخابات.