كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تدريبات على ضربات طويلة المدى أمس

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إنه تم إجراء تدريبات على توجيه ضربات طويلة المدى مساء أمس الخميس، بواسطة الوحدات الدفاعية في جبهاتها الأمامية والغربية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كان على علم بخطة "اختبار قدرات الضربات طويلة المدى"، وأنه أمر بالبدء في التدريب. وأشار التقرير إلى أن "كيم" قد أعرب عن رضائه عن هذه التدريبات، كما أكد أنه يمكن ضمان السلام والأمن في أي بلد من خلال القدرة المادية القوية التي يمكنها الدفاع عن سيادة البلاد. وأضاف التقرير أن "كيم" حدد "مهمات ذات أولوية" لزيادة قدرات الضربات الدفاعية لبلاده.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت مساء أمس الخميس صاروخيْن قصيريْ المدى من منطقتها الشمالية الغربية باتجاه البحر الشرقي. وجاء هذا الإطلاق بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها مقذوفات متعددة قبالة ساحلها الشرقي، يوم السبت الماضي.