ترامب يقول إن كوريا الشمالية غير مستعدة للتفاوض

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية "بجدية كبيرة جدا"، واصفًا المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق من يوم أمس بأنها "صواريخ قصيرة المدى أصغر حجمًا".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" للمراسلين في البيت الأبيض، حيث أضاف أن الولايات المتحدة تنظر إلى الموقف "بجدية شديدة" و"أنه لا يوجد أحد سعيد بما يحدث". وأعرب "ترامب" عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية تريد التفاوض، لكنه لا يرى أنها مستعدة للقيام بذلك في الوقت الحالي.وقال "ترامب" أيضًا إن كوريا الشمالية لديها إمكانيات اقتصادية هائلة، وأنه لا يعتقد أن قيادة البلاد سوف تضيّعها، مرددًا بذلك تصريحات مماثلة أصدرها في الماضي.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت مساء أمس الخميس مقذوفيْن باتجاه البحر الشرقي، يُشتبه في أنهما صاروخان قصيرا المدى، وذلك بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها قذائف متعددة في نفس الاتجاه قبالة ساحلها الشرقي. وجاءت عملية الإطلاق وسط مأزق في محادثات نزع السلاح النووي في أعقاب فشل القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي.