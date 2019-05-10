الولايات المتحدة تحتجز سفينة شحن كورية شمالية لانتهاكها العقوبات الدولية

Photo : YONHAP News

احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن كورية شمالية كانت تُستخدم لنقل البضائع والسلع في انتهاك للعقوبات الدولية.وقالت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس إن السفينة "وايز أونست"، التي تعد واحدة من أكبر سفن الشحن في كوريا الشمالية، كانت تُستخدم لتصدير الفحم الكوري الشمالي واستيراد الآلات الثقيلة بصورة غير مشروعة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستولي فيها الولايات المتحدة على سفينة شحن كورية شمالية لانتهاكها عقوبات الأمم المتحدة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.وكانت السلطات الإندونيسية قد احتجزت الشاحنة المسجلة في كوريا الشمالية في أبريل 2018، ورغم أن مذكرة الاستيلاء على السفينة قد صدرت في يوليو، إلا أنه تم رفع شكوى مصادرة مدنية إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك أمس الخميس فقط، وهي التي أدت إلى مصادرة السفينة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من المقذوفات قصيرة المدى مساء أمس الخميس ويوم السبت الماضي، رغم أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن توقيت القضية المدنية لا علاقة له بالتوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. كما أشار مسؤولو وزارة العدل الأمريكية إلى أن السفينة الآن بصدد نقلها إلى جزيرة "ساموا" الأمريكية.