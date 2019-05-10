واشنطن تختبر صاروخاً بالستيا بالتوازي مع الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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اختبرت القوات الجوية الأمريكية صاروخا باليستيا عابرا للقارات غير مسلح، يوم أمس الخميس، في نفس الوقت تقريبا الذي اختبرت فيه كوريا الشمالية قذائف صاروخية قصيرة المدى.وقالت قيادة الضربات الجوية العالمية الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت، إنه تم إطلاق صاروخ من طراز "مينيت مان 3" المجهز بعربة اختبار، من قاعدة "فيندينبرغ" الجوية في كاليفورنيا في الساعة 12:40 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الرسمي.ويعد هذا الوقت هو نفس الوقت تقريباً الذي أطلقت فيه كوريا الشمالية صاروخين قصيريْ المدى، في الساعة 12:29 والساعة 12:49 بتوقيت المحيط الهادئ، على التوالي.وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء إن القوات الجوية الأمريكية تجري عادة أربعة أو خمسة اختبارات من هذا النوع كل عام، وأنه يتم التخطيط لها مقدما قبل عدة أشهر.وأشار التقرير إلى أنه قد تم إجراء اختبار مماثل في الأول من مايو الجاري في قاعدة "فيندينبرغ" أيضا، الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة "لوس أنجلوس".