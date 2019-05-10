كوريا الجنوبية ترسل مساعدات غذائية إلى إفريقيا والشرق الأوسط

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أرسلت حكومة كوريا الجنوبية 50 ألف طن من الأرز لأربع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن برنامج المساعدات الغذائية الخارجي الذي تنفذه كوريا.ووفقًا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية اليوم الجمعة، فإن الحكومة أرسلت 19 ألف طن من الأرز إلى اليمن، و 16 ألف طن إلى إثيوبيا، وعشرة آلاف طن إلى كينيا، وخمسة آلاف طن إلى أوغندا، عبر برنامج الغذاء العالمي.وأوضحت الوزارة أن السفينة التي تحمل شحنة الأرز المتجهة إلى اليمن قد غادرت بالفعل بعد إقامة حفل بهذه المناسبة، من ميناء "موكبو" في جنوب غرب البلاد، صباح اليوم الجمعة. ومن المقرر أن تصل هذه الشحنة إلى اليمن في غضون شهر يونيو القادم.كما غادرت السفينة التي تحمل شحنات الأرز المتجهة إلى كل من كينيا وأوغندا من ميناء أولسان على الساحل الجنوبي الشرقي يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بينما غادرت السفينة التي تحمل شحنة الأرز المخصص لإثيوبيا ميناء "كون سان" على الساحل الغربي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن تصل هاتان السفينتان إلى وجهاتهما في وقت لاحق من هذا الشهر.وتعد هذه الشحنات من الأرز حزمة مساعدات الأرز الثانية من جانب كوريا الجنوبية إلى تلك البلدان.