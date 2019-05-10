البنتاغون توكد أن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية صواريخ باليستية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية أمس الخميس هي صواريخ باليستية.وأضافت في بيان لها أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية، وأن مدى إطلاقها تجاوز 300 كيلومتر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صونغ 15" في نوفمبر من عام 2017.وبهذا تكون كوريا الشمالية قد انتهكت القرار رقم 2397 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ويحظر على بيونغ يانغ استخدام التقنية الخاصة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات.ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يدرس الوضع بشكل جدي جدا بعد إطلاق كوريا الشمالية تلك الصواريخ، وأضاف أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية صغيرة وقصيرة المدى.وأكد "ترامب" أنه يعلم بأن كوريا الشمالية تريد التفاوض، لكنه لا يعتقد أن بيونغ يانغ مستعدة للتفاوض.