انعقاد اجتماع مجموعة العمل الكورية الأمريكية في سيول

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على خلفية الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي أمس، عقد اليوم الجمعة في سيول اجتماع لمجموعة العمل الكورية الأمريكية، بين الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" ونظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون"، وذلك لأول مرة منذ الاجتماع السابق الذي عقد يوم الرابع عشر من شهر مارس الماضي.وتبين أن المسؤوليْن النوويين الكوري والأمريكي بحثا القضايا المتعلقة بإطلاق كوريا الشمالية قذائف يومي الرابع والتاسع من هذا الشهر، والخطوات المستقبلية لمواجهة تصرفات بيونغ يانغ.وكان من المقرر أن يتم تقديم شرح للصحفيين حول نتائج الاجتماع، ولكن تم إلغاء جلسة شرح بناء على طلب من الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من اليوم، التقى "بيغون" مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، كما سيلتقي مع نائب مستشار الأمن القومي "كيم هيون جونغ"، ووزير التوحيد الوطني "كيم يون تشول"، حيث يبحث معهما الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.