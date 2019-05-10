كيم جونغ أون يشرف بنفسه على إطلاق القذائف الأخير

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ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف بنفسه على المناورات الصاروخية التي جرت أمس الخميس.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وصحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، إن "كيم" قد قاد تدريبات الوحدات الدفاعية التابعة للجيش الشعبي الكوري الشمالي في القطاعات الأمامية والغربية من الجبهة للقيام بضربة نارية.وأضافت أن الزعيم عبر عن رضائه عن التدريبات قائلا إن التدريبات في القطاعات الأمامية والشرقية من الجبهة قد جرت قبل أيام بشكل ناجح.وكان في رفقة "كيم" عدد من كبار مسؤولي اللجنة المركزية لحزب العمال وقادة الجيش الشعبي الكوري الشمالي.وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد قالت إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفيتين مجهولتين مساء أمس الخميس من مقاطعة شمال "بيونغ آن" باتجاه الشرق، وطار واحد من هذين المقذوفين لمسافة بلغت حوالي 420 كيلومترا، بينما طار الآخر لمسافة بلغت حوالي 270 كيلومترا، قبل سقوطهما في مياه البحر الشرقي.