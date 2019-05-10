الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الحوار بين الدول المعنية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الجمعة إن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" صرح بأنه يراقب عن كثب الوضع المحيط بإطلاق كوريا الشمالية قذائف أخرى يعتقد أنها صواريخ قصيرة المدى، أمس الخميس.ونقل التقرير عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" قوله إن "غوتيريس" دعا الدول المعنية إلى إجراء حوار بينها لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وإحراز تقدم في نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق.وأضاف "فرحان حق" أن تصرفات كوريا الشمالية الأخيرة تتسبب في تصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه قال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي "دونالد توسك" إن الاتحاد الأوربي يتطلع لأن تقوم كوريا الشمالية بالسيطرة على تصرفاتها التي ستؤدي إلى زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتؤثر سلبا على الجهود الدبلومامسية الهادفة إلى تحقيق السلام فيها.وعبر عن أمل الاتحاد الأوربي في اتخاذ كوريا الشمالية تدابير للالتزام بتعهداتها واستئناف المفاوضات الدبلوماسية لإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها.