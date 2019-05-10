لا تغيير في موقف سيول الداعي إلى تقديم مساعدات غذائية لبيونغ يانغ

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أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية أنه لم يحدث أي تغيير في موقفها الذي يقضي بضرورة تقديم مساعدات غذائية إنسانية لكوريا الشمالية، رغم إطلاق بيونغ يانغ صواريخ يعتقد أنها قصيرة المدى أمس الخميس.جاء ذلك في موجز صحفي لنائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي يو جين" اليوم الجمعة، حيث قالت إن المواطنين الكوريين الشماليين يعانون حاليا من نقص حاد في الغذاء.وأضافت أن الحكومة ستنفذ خطة لتقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية من خلال الاستماع إلى آراء الشعب، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى دعم شعبي.من جهة ثانية، لم يتم عقد اجتماع بين رئيسي مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين كان من المفترض عقده اليوم الجمعة.ويذكر أنه لم يتم عقد اجتماعات بين رئيسي المكتب خلال 11 أسبوعا متتالية، منذ انعقاد آخر اجتماع بينهما يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي.