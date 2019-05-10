ترامب ينوي ترشيح شاناهان وزيرا للدفاع

Photo : YONHAP News

أعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ينوي ترشيح القائم بأعمال وزير الدفاع "باتريك شاناهان" لمنصب وزير الدفاع.جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز"، حيث قالت إن الرئيس "ترامب" يعتزم ترشيح "شاناهان" لمنصب وزير الدفاع لخدمته المتميزة التي أظهرها خلال الأشهر الماضية.وأضافت أن "شاهانان" يركز جهوده على تحديث القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنه سينفذ الاستراتيجية الدفاعية للرئيس الأمريكي والتي يتم بموجبها وضع أولويات للتنافس الدفاعي مع كل من الصين وروسيا.وكان الرئيس الأمريكي قد عيّن "شاهانان" قائما بأعمال وزير الدفاع في شهر يناير من هذا العام عقب استقالة الوزير السابق "جيمس ماتيس" من منصبه.