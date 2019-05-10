سيول تقدم دعما غذائيا لـ4 دول في الشرق الأوسط وافريقيا

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قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية إنها ستقدم 50 ألف طن من الأرز لـ4 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام كدعم غذائي لها، حيث سيتم تقديمها من خلال برنامج الأغذية العالمي.ومن بين الدول الأربع التي ستقدم لها كوريا الجنوبية دعما غذائيا، اليمن وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، حيث تم شحن الأرز في موانئ أولسان وكون سان وموكبو الكورية منذ بداية مايو الجاري، وسيصل إلى موانئ الدول الأربع في غضون هذا الشهر.وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت دعما غذائيا لأول مرة في العام الماضي عن طريق برنامج الأغذية العالمي.