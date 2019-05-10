بومبيو يؤكد أن واشنطن لن تكرر أخطاء الماضي مع كوريا الشمالية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" من جديد على أن بلاده لن تكرر الأخطاء التي وقعت فيها الإدارات السابقة في التعامل مع كوريا الشمالية.ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، أدلى "بومبيو" بهذا التصريح في خطاب خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لمعهد "كليرمونت" في كاليفورنيا اول من أمس السبت، حيث أوضح أن الجهود والاتفاقيات السابقة مع كوريا الشمالية لم تنتج سوى المزيد من الأسلحة النووية والفشل الدبلوماسي الأمريكي، بينما تركز الدبلوماسية الأمريكية مع كوريا الشمالية حاليا على التأكد من أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح ملف كوريا الشمالية النووي أبدًا.كما أشار "بومبيو" إلى التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان والحلفاء الآخرين بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بإقناع الصين وروسيا بأن حل القضية يخدم مصلحة العالم أجمع.وقال الوزير الأمريكي أيضًا إن بلاده تعمل جاهدة لضمان أن الاتفاقيات الدولية ستؤدي إلى تعزيز المصالح الأمريكية.