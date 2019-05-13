سيول وواشنطن تواصلان تحليل الصواريخ الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول عسكري في سيول بأن الجيش الكوري الجنوبي لم ينته بعد من تحديد تفاصيل القذائف قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.وقال المسؤول أمس الأحد إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما زالتا تجريان تقييما وتحليلا مشتركا، وأنهما لم يتوصلا إلى مرحلة تتيح لهما تحديد النتائج.وكانت كوريا الشمالية قد أجرت اختبارا لإطلاق مقذوفات وأسلحة موجهة تكتيكية جديدة في الرابع من مايو، ثم أطلقت صاروخين قصيري المدى يشبهان الأسلحة التكتيكية الجديدة، بعد خمسة أيام من الإطلاق الأول.ويقول الخبراء إن الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخرا تبدو وكأنها نسخة معدلة من الصاروخ الباليستي الروسي "إسكندير"، الذي يصل مداه إلى 500 كيلومتر.ومع ذلك ما زال الجيش الكوري الجنوبي حذرًا من الجزم بأن الصواريخ كانت من طراز "إسكندير" اعتمادًا على التشابه بينها.