الفاو تفتتح مكتبها في سيول اليوم الاثنين

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من المقرر أن تفتتح منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، "فاو"، مكتبًا لها في سيول اليوم الاثنين.وصرحت الحكومة الكورية أمس الأحد بأن وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية "لي غيه هو" والمدير العام للفاو "خوسيه غراتزيانو دا سيلفا" سيحضران حفل افتتاح المكتب في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين.وسيكون هذا المكتب بمثابة قناة اتصال وتبادل بين كوريا الجنوبية والمنظمة، كما سيسعى للبحث عن مشروعات مشتركة للتعامل مع قضايا الفقر والأمن الغذائي، إلى جانب تبادل المعارف الزراعية مع البلدان النامية.وتتوقع الوزارة أن يساعد المكتب في تعزيز مكانة كوريا الجنوبية وتأثيرها في المنظمة الدولية.وقالت الوزارة إن مكتب المنظمة في سيول سيبدأ عمله رسميًّا خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد الانتهاء من الأعمال التحضيرية، مثل تعيين الموظفين.