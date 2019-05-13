آبيه يسعى إلى عقد قمة مع كوريا الشمالية رغم إطلاق القذائف

Photo : YONHAP News

كشفت وسائل الإعلام اليابانية عن أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يواصل السعي لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دون شروط، رغم إطلاق كوريا الشمالية صواريخ ومقذوفات مؤخرًا.ونقل تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسؤول حكومي في طوكيو قوله إن "آبيه" قرر عدم تفويت فرصة الالتقاء مع "كيم" ومطالبته بحل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.لكن تقرير الوكالة أضاف أنه من غير المؤكد ما إذا كانت بيونغ يانغ ستقبل دعوة عقد القمة مع "آبيه"، الذي يدعم استمرار تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.