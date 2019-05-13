استجواب نائب وزير سابق في فضيحة الجنس والرشوة

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مثل نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" أمام النيابة العامة للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، أمس الأحد، لاستجوابه في مزاعم تلقيه رشاوى جنسية من قبل أحد المطورين العقاريين.ووصل "كيم" إلى مكتب المدعي العام لمنطقة شرق سيول في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر أمس الأحد، حيث دخل إلى المبنى دون الرد على أسئلة الصحفيين.وكان "كيم" قد تولى منصب نائب وزير العدل في مارس من عام 2013، لكنه استقال بعد 6 أيام فقط وسط مزاعم بأنه حضر حفلة جنسية استضافها المطور العقاري "يون جونغ تشون" في فيلته في "وون جو".ويُتهم "كيم" أيضا بتلقي أكثر من 100 مليون وون كرشوة من "يون" مقابل تقديم خدمات تفضيلية بين عامي 2006 و2008، كما يتهم "كيم" و"يون" بالاعتداء الجنسي على سيدات في عام 2008.ومن جانبه نفى نائب الوزير السابق معظم هذه الاتهامات خلال الاستجواب السابق يوم الخميس الماضي.