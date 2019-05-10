المعسكر الحاكم يسعى إلى تمرير الميزانية الإضافية

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اتفق المعسكر الحاكم في كوريا على بذل جهود شاملة لضمان تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية في البرلمان خلال شهر مايو الجاري.وفي هذا الإطار، اتفقت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم خلال اجتماع بشأن السياسات أمس الأحد في البرلمان، على ضرورة تمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية التي يبلغ حجمها 6.7 تريليون وون.وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم "هونغ إيك بيو" إن المعسكر الحاكم قرر أيضًا بذل قصارى جهده لضمان موافقة البرلمان على مشروعات القوانين الرئيسية الأخرى خلال هذا الشهر، والتي تهدف إلى تغيير وضع رجال الإطفاء كموظفين حكوميين، وتعزيز استخدام البيانات الضخمة.واتفقت الأطراف الثلاثة على حث حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على العودة بسرعة إلى البرلمان لتطبيع أعماله، وأيضًا على تعبئة جميع الوسائل السياسية المتاحة للتعامل مع المخاطر السلبية المتزايدة في الصادرات والاستثمار، وزيادة التقلبات في السوق المالية.