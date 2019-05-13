الرئاسة تنفي إمكانية عقد اجتماع فردي بين الرئيس وزعيم حزب كوريا الحرة

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رفض المكتب الرئاسي اقتراحًا قدمه رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لعقد اجتماع فردي مع الرئيس "مون جيه إين".وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي لشبكة "كيه بي إس" أمس الأحد بأن فكرة الاجتماع الفردي بين الرئيس ورئيس الحزب المعارض "هوانغ كيو آن" تعد مستحيلة في الوقت الحالي، موضحا ان الرئاسة تعمل على تحقيق لقاء بين الرئيس "مون" ورؤساء الأحزاب الخمسة السياسية.وقال المسؤول إنه حتى إذا وافق الرئيس على عقد اجتماع فردي مع "هوانغ"، فإن أحزاب المعارضة الأصغر لن توافق على ذلك.وقد أفادت بعض التقارير بأن المكتب الرئاسي يناقش داخليًّا فكرة عقد لقاء بين الرئيس وزعماء اﻷحزاب أولًا، ثم عقد اجتماع فردي مع "هوانغ".وقد اقترح "مون" فكرة عقد الاجتماع مع قادة الأحزاب خلال مقابلته الخاصة مع شبكة "كيه بي إس" الأسبوع الماضي.