اليابان تطالب كوريا الجنوبية والصين برفع الحظر عن الواردات السمكية

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طالبت اليابان كوريا الجنوبية والصين مجددا برفع حظر الاستيراد المفروض على المنتجات السمكية اليابانية.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، طالب وزير الزراعة الياباني "تاكاموري يوشيكاوا" أمس الأحد كلا من سيول وبكين برفع حظر الاستيراد عن المنتجات الغذائية المصنوعة في "فوكوشيما" وبعض المحافظات الأخرى.وأوضحت التقارير أن الوزير الياباني قدم الطلب إلى نظيره الصيني "هان تشانغ فو" والكوري الجنوبي "لي كيه هو"، خلال اجتماعات ثنائية منفصلة على هامش اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في مدينة "نيغاتا" في وسط اليابان.ونقلت وسائل الإعلام عن الوزير قوله إن اليابان تواجه صعوبات في تصدير المنتجات السمكية، حيث إن العديد من الدول فرضت حظرًا على المأكولات البحرية اليابانية، بعد الكارثة النووية في "فوكوشيما".وكانت كوريا الجنوبية والصين قد قررتا فرض حظر على تلك المأكولات البحرية اليابانية بعد الكارثة النووية التي وقعت في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، بسبب زلزال وتسونامي ضربا المنطقة في مارس من عام 2011.